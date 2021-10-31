Реанимации всех COVID-больниц Буковины полностью загружены

В Черновицкой области реанимации всех госпитальных баз, в которых лечат больных коронавирусом, загружены на 100%.

Об этом в Фейсбуке сообщает Черновицкая областная государственная администрация.

«Реанимации всех госпитальных баз Черновцов, где лечат больных COVID-19, загружены на 100%. Много больных и в отделениях городских медицинских учреждений. Самые высокие показатели — в Городской больнице № 4 и № 3 — 100% и 93% соответственно», — говорится в сообщении.

Такие данные озвучил директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный во время заседания областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

«В течение минувших суток, 30 октября, в области госпитализировали 169 человек. Мы и раньше имели такие высокие цифры, однако не в выходные, для субботы это чрезвычайно огромное число. Зафиксировано 16 летальных исходов. Загруженность в госпитальных базах ежедневно увеличивается, поэтому мы должны делать все, чтобы уберечь себя и своих родных от болезни. Следует помнить, что вакцинация и соблюдение норм карантина спасают жизнь», — сказал Черный.

Во время заседания комиссии ТЭБ и ЧС говорили также о случаях нарушения противоэпидемических норм. Рабочие группы, которые трудятся в области, уже обследовали 303 объекта. 27 человек привлечены к административной ответственности. 75 буковинцам предоставили соответствующие рекомендации.

Напомним, по состоянию на 31 октября в Черновицкой области зафиксировано 106 405 случаев COVID-19, из которых 487 — за прошедшие сутки. Болезнь преодолели 88 128 человек, 2 430 умерли.

За все время пандемии в Украине заболело 2 904 872 человека, выздоровело 2 430 944 человека, летальных исходов — 67 393.