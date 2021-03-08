На Буковине коронавирусом стали чаще болеть люди 30-40 лет и дети

В Черновицкой области на COVID-19 чаще стали болеть люди 30-40 лет и маленькие дети, сообщил директор департамента здравоохранения Черновицкой областной государственной администрации Олег Черный.
«Большая часть пациентов в возрастной группе 30-40 лет. Есть много маленьких детей, которые поступают в областную детскую больницу. Их число увеличилось», — рассказал Черный в эфире «Украина24» в понедельник утром.
Директор департамента сообщил, что согласно с клинической картиной среди категории заболевших возраста 30-40 лет зафиксирован британский штамм нового коронавируса, несмотря на отсутствие официальных данных.
Он отметил, что ситуация в области под контролем, хоть и стабильно сложная, поскольку больные поступают также на выходных и не ощущается снижения госпитализаций, хотя обычно на выходных их число уменьшается.
«На сегодняшний день у нас (на Буковине — Ред.) развернуты 2 162 кровати. Загруженность госпитальных баз составляет около 60%, но есть ряд баз, где наполненность 100%. Пациенты поступают достаточно тяжелые. Им нужна дотация кислорода, поэтому реанимационные отделения четырех типов госпитальных баз заполнены на 100%», — рассказал Черный.
Он добавил, что внедрение карантина «выходного дня» и локдауна было эффективным и выразил надежду на результативность введенных ограничений для «красной зоны».
Черный отметил, что в области продолжают вакцинировать первую группу риска, а именно медработников.
«Вакцинация у нас продолжается. Нет выходных, выездные бригады работают. Вакцинируют сейчас медработников, которые предоставляют помощь больным коронавирусом», — сказал он.
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