В Италии умер «отец» десерта тирамису

В североитальянском городе Тревизо на 94-м году жизни скончался известный ресторатор Адо Кампеол, которого прозвали «отцом» тирамису — многослойного десерта, известного по всему миру.

«Тревизо потеряла звезду своей гастрономической истории, которая теперь будет сверкать на небесах», — написал в Facebook президент области Венето Лука Дзайа, который ранее возглавлял провинцию Тревизо и хорошо знал владельца знаменитого ресторана Alle Beccherie.

Именно в этом ресторане в начале 1970-х годов появился десерт тирамису, в состав которого входят сыр маскарпоне, кофе, куриные яйца, сахар и печенье савоярди. Сам Кампеол признавался, что этот рецепт появился на свет в результате ошибки его супруги Альбы и шеф-повара Роберто Лингуанотто. Тем не менее лакомство быстро завоевало популярность сначала по всей Италии, а затем и за рубежом.

Название десерта переводится с итальянского как «тяни меня вверх», но в переносном смысле означает скорее «подбодри меня». Это объясняется тонизирующими и питательными свойствами сладкого блюда.