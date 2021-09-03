Черновицкая область может из «зеленой» оказаться сразу в «оранжевой» зоне

Черновицкая область по темпам роста заболеваемости коронавирусом приближается к показателям «оранжевого» уровня эпидемической опасности.

Об этом в видеообращении на своей странице в Фейсбуке заявил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

«Каждый вечер мы информируем вас о стремительном росте количества нововыявленных случаев COVID-19. По темпам роста новых случаев в нашей области мы стремительно приближаемся к оранжевой зоне. Только государственная комиссия ТЭБ и НС имеет полномочия определять зональность и переводить страну из зеленой в желтую, оранжевую, красную зону. Но Черновицкая область по этим темпам может сразу перескочить в оранжевую», — сказал Осачук.

Он рассказал, что по словам специалистов областного лабораторного центра, вирусологов, эпидемиологов, штамм Дельта проявляется в весьма примитивных формах ОРВИ. Но на 5-7 день течения болезни может проявиться очень сильное обострение и пациенту не избежать госпитализации.

Председатель областной государственной администрации также добавил, что в оранжевой и других карантинных зонах учебные заведения области смогут работать только в случае вакцинации не менее 80% педагогического коллектива.

«Поэтому прошу родительские комитеты, директоров школ, председателей громад, Черновицкого городского голову позаботиться о том, чтобы школы не закрывались. Сделайте, пожалуйста, прививки. Учителя, позаботьтесь о том, чтобы дети не заражались в школах», — отметил Осачук.

Он призвал тех, кто еще не вакцинировался, сделать это как можно быстрее, а для удобства еще и сгенерировать сертификат о вакцинации в приложении «Дія».

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки, 2 сентября, зарегистрировали 2 693 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.