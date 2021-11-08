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Семенченко проведет за решеткой еще минимум два месяца

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Семенченко проведет за решеткой еще минимум два месяца

Соломенский районный суд Киева продлил еще на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату Семену Семенченко, подозреваемому по делу о теракте и контрабанде товаров военного назначения завершено.

«Продлили срок содержания под стражей», — говорится в сообщении, размещенном в понедельник на странице Free Cемен Семенченко в Facebook.

В Службе безопасности Украины агентству «Интерфакс-Украина» подтвердили, что суд пролил меру пресечения для Семенченко в виде содержания под стражей еще на два месяца.

Ранее Офис генерального прокурора Украины сообщил о завершении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении девяти человек, среди которых бывший народный депутат Украины.

«Расследованием установлено, что с 2018 года на территории города Киева и Киевской области под руководством бывшего народного депутата Украины действовало не предусмотренное законом вооруженное формирование. Оно располагало тренировочную базу военного типа, арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Участники постоянно проходили отработку боевых умений и навыков, в том числе за рубежом», — говорится в сообщении.

При этом имя народного депутата не указывалось, но из выдвигаемых обвинений следовало, что речь идет о бывшем народном депутате Украины Семене Семенченко, который вместе с агентом Национального антикорруционного бюро Украины (НАБУ) Евгением Шевченко был руководителем группы.

«Руководителем этого вооруженного формирования организовано, а его участниками в июле 2019 осуществлен террористический акт — выстрел из противотанкового гранатомета в здание одного из украинских телеканалов в г.Киеве. Кроме того один из основателей этого формирования входил в состав организованной группы, осуществлявшей незаконный ввоз вне таможенного контроля сомнительного качества и комплектации товаров военного назначения для дальнейшей реализации их предприятиям оборонного сектора экономики Украины по завышенным ценам и с нарушением установленных законом процедур закупки», — добавили в Офисе генпрокурора.

Сейчас девяти лицам и их защитникам предоставлен доступ к материалам досудебного расследования для ознакомления. Им инкриминируется создание не предусмотренных законом вооруженных формирований и участие в их деятельности, террористический акт, незаконное обращение с оружием, нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (ч.2, ч.3 ст.260, ч.2 ст.258, ч.1 ст.263, ч.2 ст.333 Уголовного кодекса Украины).

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В Офисе генпрокурора сообщили, что уголовные производства в отношении девяти других участников этого вооруженного формирования уже раньше были направлены в суд.

Как сообщалось, 24 марта СБУ раскрыла и пресекла деятельность незаконного военизированного вооруженного формирования, так называемой «частной военной компании», деятельность которой была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности. По данным следствия ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, организаторами деятельности группы были Семенченко и Шевченко.

Семен Семенченко
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