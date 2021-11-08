Польские пограничники применяют газ против мигрантов

Нелегальные мигранты продолжают попытки прорыва границы из Беларуси в Польшу, сообщает министерство национальной обороны Польши.
«Очередные попытки форсирования границы мигрантами в районе пункта пропуска Кузница», — говорится в сообщении Минобороны в Twitter.
Военные также опубликовали видеозапись, на которой видно, как группа мигрантов пытается преодолеть проволочное заграждение. Они режут проволоку специальными кусачками. В ответ польские силовики распыляют слезоточивый газ.
Ранее представитель Пограничной стражи Польши заявил СМИ, что белорусские силовики направили колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
До этого пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Беларусь готовит крупную переброску нелегальных мигрантов в Польшу. «Началась крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию Польши», — написал Жарин в Twitter. К записи он прикрепил видеозапись, сделанную с белорусской стороны, на которой видно, как по дороге следует группа из нескольких сотен человек с багажом. Среди них есть женщины и дети.
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