Лукашенко заявил, что США хотят развязать войну руками украинцев

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что США, используя Польшу, страны Балтии, Украину и миграционный кризис на границе Беларуси, хотят развязать войну.

«Они пытаются воспользоваться этими бедными беженцами, этим процессом. Уже и цель их просматривается, они уже в открытую говорят: подключить НАТО. А что значит НАТО? Развязать войну. Они нас провоцируют. Это не надо Европе, Европа не хочет этого, Европа не хочет войны. Кому эта война нужна? Американцам», — сказал Лукашенко на заседании Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта белорусской конституции в четверг, сообщает агентство БелТА.

По его словам, США «любят чужими руками воевать, и надо где-то вот тут заварушку опять создать».

Ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин говорил, что наращивание сил НАТО у границ страны похоже на события, которые произошли перед Великой Отечественной войной. Министр увидел в этих действиях «комплекс мероприятий подготовки к войне». Глава Минобороны также выразил озабоченность «нападками» на Беларусь со стороны Польши, стран Балтии и Украины. По его словам, в СМИ уже предъявляются «какие-то территориальные претензии».

Миграционный кризис возник на польско-белорусской границе из-за ближневосточных беженцев, которые хотят попасть в Евросоюз. Брюссель обвиняет Минск в умышленном создании кризисной ситуации.