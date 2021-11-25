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МВФ подсчитал потери Украины от запуска «Северного потока-2»

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МВФ подсчитал потери Украины от запуска «Северного потока-2»

Запуск газопровода «Северный поток — 2», как ожидается, приведет к сокращению доходов Украины от транзита газа примерно на $1,2 млрд в год до 2024 года, пока действует нынешний контракт с «Газпромом» на транзит, такая оценка Международного валютного фонда содержится в материалах первого пересмотра программы stand by для Украины.

«За последние пять лет Украина получала в среднем чуть более $2,5 млрд в год в обмен на предоставление своих газопроводов „Газпрому“. Ожидается, что в 2021 году плата за транзит будет примерно на 40% меньше, чем в предыдущие годы», — указали эксперты Фонда.

«После ввода в эксплуатацию „Северного потока — 2“ объем газа, проходящего через Украину, может еще больше снизиться, и доходы Украины от транзита прогнозируются на уровне около $1,2 млрд в год», — добавили они, напомнив, что текущий контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в 2024 году.

Как сообщалось, договор между «Нафтогазом» и «Газпромом» на организацию транспортировки, транспортное соглашение между НАК и новым оператором ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и «Газпромом» были подписаны 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия.

Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 годах транзит составит по 40 млрд куб. м. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.

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Украина в октябре этого года предложила Европе дополнительный транзит свыше существующих контрактных 40 млрд куб. м по «специальным условиям»: дополнительная транзитная мощность на объем до 55 млрд куб. м может быть предоставлена со скидкой до 50% от существующего тарифа в контракте между «Нафтогазом» и «Газпромом».

МВФ, Северный поток-2
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Четверг, 25 ноября 2021
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