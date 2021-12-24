СБУ опровергает открытие дела против нардепа Шевченко

Следователи Службы безопасности Украины не начинали уголовные производства в отношении народного депутата Украины Евгения Шевченко. Он ранее говорил, что на него завели дело за государственную измену.

Об этом РБК-Украина ответили в пресс-службе СБУ.

Так, в СБУ отметили, что не начинали уголовные производства в отношении Шевченко по ст. 111 Уголовного кодекса.

«Согласно ст. 482-2 Уголовного процессуального кодекса Украины, досудебное расследование в отношении народного депутата Украины может начать только Генеральный прокурор или лицо, исполняющее его обязанности», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее депутат Верховной Рады Евгений Шевченко, которого в мае выгнали из «Слуги народа» за поддержку режима Александра Лукашенко, заявил об открытии по нему уголовного производства по статье о государственной измене.

Об этом он написал в Facebook, отметив, что «это связано с моей дружбой с Беларусью».

Напомним, 20 апреля Александр Лукашенко встретился с украинским депутатом Евгением Шевченко в президентском дворце. Парламентарий поехал в Минск, несмотря на то, что политические отношения между Украиной и Беларусью осенью 2020 года были поставлены на паузу из-за решения не признавать победу Лукашенко на президентских выборах.