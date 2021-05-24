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Из «Слуги народа» исключили депутата

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Из «Слуги народа» исключили депутата

Из фракции «Слуга народа» исключили народного депутата Евгения Шевченко.

Об исключении политика сообщила пресс-служба политсилы.

«Народный депутат Украины Евгений Шевченко был исключен из фракции „Слуга народа“. Соответствующее решение принято большинством голосов. Собраны все необходимые подписи. Вскоре документы будут переданы руководству Верховной Рады для объявления в зале», — отметили там.

Во фракции СМИ сообщили, что голосование подписными письмами по Шевченко было начато еще 2-3 недели назад. По состоянию на утро воскресенья не хватало подписей для принятия решения (надо 70%), «но вчера он сам поспособствовал активизации людей».

Теперь документы от фракции пошли к Дмитрию Разумкову.

Сам Шевченко прокомментировал в Facebook: «Наконец то меня исключили из фракции „Слуга Народ“! Мы пойдём своим путём. А эти соросята угробят страну и президента окончательно».

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Евгений Шевченко 20 апреля самовольно летал в Минск на встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко и даже заявил, что Лукашенко более трети украинцев хотели бы видеть своим президентом.

23 мая, когда в Беларуси хитростями посадили самолет «Ryanair» и задержали оппозиционера Романа Протасевича, Шевченко хвалил в соцсети Лукашенко.

Евгений Шевченко, Слуга народа
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