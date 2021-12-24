Украинцы боятся вторжения РФ и поддерживают вступление в НАТО

Относительное большинство украинцев (39,2%) считают, что принятие требований президента РФ Владимира Путина не принимать Украину в НАТО ослабит безопасность их страны, поскольку только разожжет агрессивность главы Российского государства в отношении Украины, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 13-16 декабря.

При этом 29,7% опрошенных считают, что принятие такого требования усилит безопасность Украины, потому что ослабит агрессивность Путина по отношению к Украине, а еще 31,1% респондентов не определились со своим мнением.

49,2% респондентов считают реальной угрозу вторжения РФ на территорию Украины. Считается, что вторжения не будет 41,4% опрошенных. 57,8% респондентов считают недостаточными дипломатические и оборонные усилия власти по предотвращению вторжения РФ, считают усилия достаточными 27,1%.

Абсолютное большинство респондентов в случае проведения референдума поддержало бы и вступление Украины и в ЕС, и в НАТО. В случае референдума по вступлению Украины в НАТО 59,2% среди всех респондентов проголосовали бы за вступление в Альянс, 28,1% — против. В случае референдума о вступлении в ЕС 67,1% среди всех респондентов проголосовали бы за, 21,6% — против. Остальные респонденты не голосовали бы или не определились с выбором.

При этом в КМИС отмечают, что, как правило, эти категории респондентов в результате не участвуют в референдумах. Таким образом, среди тех, кто принял бы участие в референдуме, 67,8% поддержали бы вступление Украины в НАТО, 75,7% — в ЕС.

Среди жителей запада и центра Украины подавляющее большинство поддерживают и вступление в ЕС, и вступление в НАТО. На юге и востоке поддержка евроатлантической интеграции ниже. Однако в случае вступления в ЕС большинство населения южных и восточных областей на референдуме поддержали бы такое решение, а в случае вступления в НАТО голоса «за» и «против» разделились практически поровну.

Большинство респондентов (58,1%) считают, что переговоры с Путиным следует вести только при участии западных партнеров. Считают прямые переговоры Зеленского и Путина действенным способом достижения мира 26,6% респондентов.

Подавляющее большинство респондентов не верят, что прямые переговоры Зеленского и Путина приведут к возвращению Крыма (84,4% не верят) и оккупированной части Донбасса (66,3%). Верят в возможность этого 10,7% и 25,9% опрошенных соответственно.