Столтенберг станет управляющим Банка Норвегии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позже в этом году заменит Ойстейна Олсена на посту главы Норвежского Центробанка, сообщается в пятницу на сайте банка.
«От лица Банка Норвегии я бы хотел поздравить Йенса Столтенберга с его назначением на пост управляющего Банка Норвегии. Я знаю господина Столтенберга как заинтересованного и компетентного экономиста. Уверен, что с его опытом он успешно справится с этой ролью», — заявил действующий глава Банка Ойстейн Олсен.
Олсен заявил о желании уйти в отставку в августе 2021 года. Глава Банка планирует сложить полномочия после своего ежегодного обращения в феврале.
Отмечается, что из-за работы в НАТО Столтенберг не сможет вступить в должность примерно до декабря. С 1 марта и до перехода Столтенберга на новую работу банком будет управлять заместитель Олсена — Ида Уолден Бах.
Столтенберг останется на посту генерального секретаря Североатлантического альянса до 30 сентября 2022 года.
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