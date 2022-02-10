Львовская область восстановит евроколею от границы до Равы-Русской

Во Львовской области в рамках президентской программы «Большое строительство» в этом году начнут работы по восстановлению евроколеи Госграница-Рава-Русская протяженностью 8 км.

Как сообщается на сайте Львовской ОГА, проект планируют реализовать в течение двух лет.

По словам главы ОГА Максима Козицкого, существующая евроколея с 2005 года не эксплуатируется и нуждается в модернизации.

В дальнейшем такая же евроколея должна соединить Варшаву, Львов и Киев, уточнил Козицкий в Facebook.

«Я думаю, что наш амбициозный проект прямой пассажирской узкоколейки между Львовом и Варшавой, а дальше и Киевом должен стать частью национальной программы. Протяженность пути от Госграницы до Рави-Русской 8 км», — сказал глава области, отметив, что средства планируют аккумулировать из местного и государственного бюджетов.

Как отметил исполнительный директор регионального филиала «Львовская зализныця» Юрий Ищук, сотрудничество с польской железной дорогой по реализации проекта обсудят уже 15 февраля.

Президент правления «Еврорегион Расточье», глава города Томашув Любельски (Республика Польша) Войцех Жуковский отметил, что реализация проекта позволит в течение трех часов добраться из Равы-Русской в Варшаву. «А из Варшавы — к целому миру», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, Украина и Польша совместно нарабатывают план реализации проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения между Киевом и Варшавой и готовятся к его презентации на уровне Европейского Союза.