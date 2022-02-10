Львовская область восстановит евроколею от границы до Равы-Русской

Во Львовской области в рамках президентской программы «Большое строительство» в этом году начнут работы по восстановлению евроколеи Госграница-Рава-Русская протяженностью 8 км.
Как сообщается на сайте Львовской ОГА, проект планируют реализовать в течение двух лет.
По словам главы ОГА Максима Козицкого, существующая евроколея с 2005 года не эксплуатируется и нуждается в модернизации.
В дальнейшем такая же евроколея должна соединить Варшаву, Львов и Киев, уточнил Козицкий в Facebook.
«Я думаю, что наш амбициозный проект прямой пассажирской узкоколейки между Львовом и Варшавой, а дальше и Киевом должен стать частью национальной программы. Протяженность пути от Госграницы до Рави-Русской 8 км», — сказал глава области, отметив, что средства планируют аккумулировать из местного и государственного бюджетов.
Как отметил исполнительный директор регионального филиала «Львовская зализныця» Юрий Ищук, сотрудничество с польской железной дорогой по реализации проекта обсудят уже 15 февраля.
Президент правления «Еврорегион Расточье», глава города Томашув Любельски (Республика Польша) Войцех Жуковский отметил, что реализация проекта позволит в течение трех часов добраться из Равы-Русской в Варшаву. «А из Варшавы — к целому миру», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, Украина и Польша совместно нарабатывают план реализации проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения между Киевом и Варшавой и готовятся к его презентации на уровне Европейского Союза.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016