Глава МИД Великобритании усомнилась в суверенитете России над Ростовом и Воронежем

В ходе закрытой части переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и его британской коллеги Лиз Трасс в Москве произошел запоминающийся обмен репликами, сообщает Коммерсант.

Министр иностранных дел Великобритании заявила главе МИД РФ о необходимости отвода российских вооруженных сил от украинской границы. Сергей Лавров на это ответил, что военные находятся на территории своей страны. Лиз Трасс повторила, что они должны быть отведены. На это российский министр вновь возразил, что военные ничего не нарушают, поскольку имеют право на территории РФ проводить любые маневры.

После этого он сам обратился с вопросом к британской коллеге: «Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?»

«Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами»,— после короткой паузы ответила глава МИДа.

Вмешаться в ситуацию пришлось послу Великобритании в РФ Деборе Боннерт, которая деликатно объяснила госпоже Трасс, что речь действительно идет о российских регионах.

В посольстве Великобритании в Москве не комментируют ситуацию.

Напомним, в ходе пресс-конференции по итогам встречи Сергей Лавров заявил о разочаровании переговорами и отметил, что они с коллегой друг друга не услышали. Лиз Трасс заявила, что безопасность России никто не подрывает. Также она заявила, что считает необходимым отвод российских войск от границы с Украиной.