НАТО не видит признаков отвода войск РФ от Украины

В НАТО по-прежнему не видят признаков отвода войск РФ от Украины и продолжает следить за обстановкой вокруг границы, заявил в четверг на пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг.
«Несмотря на заявления Москвы, к настоящему моменту мы не видим признаков отвода российских сил или деэскалации», — сказал Столтенберг.
«Мы продолжаем следить за развитием ситуации очень внимательно», — добавил он.
Он также отметил, что страны НАТО предоставляют Украине инструкторов, военное снаряжение, разведданные и значительную финансовую помощь для урегулирования ситуации на границе, заявил Столтенберг. «НАТО помогает Украине защищать себя. Самозащита — право каждой стран, и союзники по НАТО помогают ей ...», - сказал он.
НАТО ждет от России существенного и значительного сокращения численности российских сил вокруг Украины и на ее территории, заявил Столтенберг.
«Мы не видели пока реального отвода войск. Мы видели, как передвигаются силы от одного места к другому, но наращивание сил продолжалось. Мы не видели значимой деэскалации, — утверждал он. — Это, конечно, может измениться, и мы для этого и работаем. Мы ждем значительного и существенного сокращения численности сил вокруг Украины и на территории Украины».
Столтенберг в ответ на вопрос об обстрелах на Донбассе отметил, что Россия пытается создать предлог для вторжения в Украину. Столтенберг заявил, что у РФ есть достаточно сил и возможностей для вторжения в Украину практически без дополнительной подготовки.
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