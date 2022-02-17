Лукашенко не исключил признания ДНР и ЛНР

Беларусь может признать независимость так называемых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), если это сделает Россия, заявил президент Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Мы договоримся с Путиным, как нам поступить, чтобы было лучше для России и для Беларуси. Но это будет совместное решение», — подчеркнул он.

Лукашенко добавил, что в связи с обострением ситуации на Донбассе Минск готов оказать России любую поддержку: «военную и, если будет надо, экономическую». «Поделимся последним куском хлеба, точно так и со страдальцами на Донбассе. Если это в Чернигове, и черниговцам будем помогать. Это наша твердая позиция», — сказал президент соседней страны.

Он призвал «не танцевать под определенных командиров, которые сидят за океаном», а делать шаги в направлении мира на Донбассе. Лукашенко заявил, что говорил об этом и бывшему президенту Украины Петру Порошенко, и нынешнему — Владимиру Зеленскому. «Что сегодня рассказывать, кто прав, кто виноват. Надо остановить войну, наладить нормальную жизнь на Донбассе», — считает президент Беларуси, но, по его словам, украинские власти этого якобы не хотят.

Напомним, ранее Госдума РФ направила Путину обращение с просьбой признать ДНР и ЛНР. Депутаты сочли признание «республик» обоснованным и морально оправданным: оно якобы позволит обеспечить гарантии безопасности, защиту от внешних угроз и «реализации политики геноцида» по отношению к жителям ДНР и ЛНР, укрепить мир в регионе.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание «республик» Донбасса Киев расценит как выход Москвы из минских договоренностей.