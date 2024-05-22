Рада підтримала законопроект щодо єдиної роумінгової зону з ЄС

Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт №10265 про єдину роумінгову зону з ЄС, що дозволить українцям уникати плати за додаткові збори під час поїздок Європою до чотирьох місяців.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

"Тепер українці, які подорожують країнами Євросоюзу, будуть користуватися національними тарифами мобільного зв’язку і не будуть сплачувати додаткові кошти за послуги роумінгу", - йдеться в його повідомленні.

Аналогічні умови будуть застосовуватись до громадян ЄС, що відвідують Україну.

Раніше у Мінцифри зазначили, що дана ініціатива приєднання до єдиної роумінгової зони з ЄС є важливим етапом у напрямку досягнення цифрової безвізової угоди з ЄС.

Нагадаємо, законопроект №10265 щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу зареєстрували у Верховній Раді та спрямували на розгляд профільного комітету ще 17 листопада 2023 року.