Рада офіційно визнала рашизм державною ідеологією росії. Відповідну заяву вчора підтримали 281 народний депутат.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram, передає УНН.
"Верховна Рада офіційно визнала рашизм державною ідеологією росії та закликала ООН, ЄС, уряди демократичних країн підтримати засудження политики рашизму", - написав Гончаренко.
За словами нардепа, у заяві Рада звертається до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав із закликом підтримати засудження ідеології, політики та практики рашизму.
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