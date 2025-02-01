В Україні правоохоронці завадили двом спробам незаконного вивезення за кордон предметів старовини

Правоохоронці Київської області в січні завадили двом спробам незаконного вивезення за кордон предметів старовини.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Зокрема, жительку Білої Церкви викрили у спробі вивезти до Сполучених Штатів Америки 116 предметів із колекції археологічної старовини Х-XVI століть.

Депутата однієї із селищних рад, який є членом постійної комісії з питань культури, викрили у спробі переправити для продажу до Канади сім предметів із колекції археологічної старовини V-ХІХ століть.

В Офісі генпрокурора нагадали, що в липні минулого року викрита була жінка, яка контрабандним способом намагалася вивезти 92 одиниці колекційних предметів старовини, які є культурними цінностями: металеві келихи срібного окрасу, срібний кубок, глечик із рельєфним орнаментом, декоративне яйце, рельєфні вази з різними візерунками, статуетки й старовинні ікони XVI ст.

Суд визнав зловмисницю винною. Виявлені в неї предмети старовини за клопотанням Київської обласної прокуратури конфісковані на користь держави й передані до Національного музею історії України.