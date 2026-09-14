Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

WP: Демократична партія США планує провести низку розслідувань щодо діяльності Трампа

127

Демократична партія США у разі перемоги на проміжних виборах планує провести низку масштабних розслідувань щодо діяльності президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Washington Post.

Конгресмен Роберт Гарсія заявив, що потенційний масштаб порушень може вимагати участі всієї демократичної фракції Палати представників.

«Корупції та шахрайства настільки багато, що для належного проведення розслідувань знадобиться вся Палата представників з боку демократів. Ми обговорюємо всі ці питання», – сказав він.

Водночас частина представників Демократичної партії закликає колег не робити наперед висновків щодо можливих результатів майбутніх розслідувань.

У Білому домі вже розкритикували такі наміри та готуються протидіяти потенційним перевіркам. Прессекретарка адміністрації Олівія Уейлс заявила, що опоненти Трампа нібито не мають власної політичної програми, а лише намагаються перешкоджати реалізації його курсу.

Одним із напрямів можливих розслідувань можуть стати гірничодобувні та енергетичні угоди адміністрації Трампа. Конгресмен Джаред Гаффман вважає, що деякі з них могли бути вигідними прихильникам і донорам президента.

Також демократи хочуть перевірити рішення про масові помилування учасників штурму Капітолія у 2021 році та відновлення роботи нафтопроводу в Південній Каліфорнії.

Окремий напрям – реформування федерального уряду. Представники Демократичної партії вважають, що кадрові зміни в адміністрації Трампа можуть послаблювати державні інституції. Зокрема, конгресмен Джим Гаймс заявив про звільнення співробітників розвідки, які не погоджувалися з політикою президента.

Потенційні розслідування також можуть стосуватися кримінальних справ, які демократи вважають політично вмотивованими. Серед них – провадження щодо колишнього директора ФБР Джеймса Комі та генеральної прокурорки штату Нью-Йорк Летіції Джеймс.

США, Трамп
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 14 сентября 2026
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023