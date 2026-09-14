WP: Демократична партія США планує провести низку розслідувань щодо діяльності Трампа

Демократична партія США у разі перемоги на проміжних виборах планує провести низку масштабних розслідувань щодо діяльності президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Washington Post.

Конгресмен Роберт Гарсія заявив, що потенційний масштаб порушень може вимагати участі всієї демократичної фракції Палати представників.

«Корупції та шахрайства настільки багато, що для належного проведення розслідувань знадобиться вся Палата представників з боку демократів. Ми обговорюємо всі ці питання», – сказав він.

Водночас частина представників Демократичної партії закликає колег не робити наперед висновків щодо можливих результатів майбутніх розслідувань.

У Білому домі вже розкритикували такі наміри та готуються протидіяти потенційним перевіркам. Прессекретарка адміністрації Олівія Уейлс заявила, що опоненти Трампа нібито не мають власної політичної програми, а лише намагаються перешкоджати реалізації його курсу.

Одним із напрямів можливих розслідувань можуть стати гірничодобувні та енергетичні угоди адміністрації Трампа. Конгресмен Джаред Гаффман вважає, що деякі з них могли бути вигідними прихильникам і донорам президента.

Також демократи хочуть перевірити рішення про масові помилування учасників штурму Капітолія у 2021 році та відновлення роботи нафтопроводу в Південній Каліфорнії.

Окремий напрям – реформування федерального уряду. Представники Демократичної партії вважають, що кадрові зміни в адміністрації Трампа можуть послаблювати державні інституції. Зокрема, конгресмен Джим Гаймс заявив про звільнення співробітників розвідки, які не погоджувалися з політикою президента.

Потенційні розслідування також можуть стосуватися кримінальних справ, які демократи вважають політично вмотивованими. Серед них – провадження щодо колишнього директора ФБР Джеймса Комі та генеральної прокурорки штату Нью-Йорк Летіції Джеймс.