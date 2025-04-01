Шмигаль: Кабмін виділив 5,2 млрд гривен на відбудову доріг у фронтових та прифронтових регіонах

Кабінет Міністрів виділив 5,2 млрд гривен на відбудову доріг. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram-каналі, передають Українськi Новини.

"Виділяємо 5,2 млрд грн. Агентству відновлення та обласним адміністраціям для відбудови та експлуатації доріг у фронтових та прифронтових регіонах, які пріоритетно використовуються нашими Силами безпеки й оборони", - повідомив він.

Шмигаль наголосив, що ці дороги потрібні в нормальному стані для кращої логістики та швидшої евакуації поранених.