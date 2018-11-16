Когда наступит эра дешевой нефти

В настоящее время очень часто задают вопрос — возможно ли в перспективе падение цен на энергетические носители, занимающие сейчас большую долю в импорте Украины? И как стоимость топлива повлияет на цены?

В качестве главной причины возможного снижения цен на энергоносители, причем едва ли не в несколько раз, отдельные специалисты указывают на развитие различных альтернативных видов энергетики и снижение себестоимости энергии, производимой с их помощью. Мол, это приведет к тому, что энергия из нетрадиционных источников будет остро конкурировать с углеводородными энергоносителями, а это, в свою очередь, приведет к мощному снижению цен на энергоносители. Такие гипотезы заслуживают внимания. Однако я считаю, что все произойдет не так быстро, как некоторые думают.

Чтобы объяснить свою точку зрения, предлагаю задаться вопросом — находимся ли мы в технологической «точке перелома» развития энергетической отрасли, если выразиться словами великого инженера Энди Гроува, бывшего руководителя компании Intel? Считаю, что и да, и нет.

Периоды технологических изменений носят достаточно длительный характер. Так нефти, чтобы обойти уголь и стать энергоресурсом номер один, понадобилось почти 100 лет. Темпы технологического прогресса — не единственный фактор, влияющий на скорость перемен. Не менее значимым является закон большого периода разработки. Любая энергетическая система страны является громоздкой, в нее вложены значительные капитальные средства. Темпы ее обновления нельзя сравнить с темпами обновления, например, отрасли производства сотовых телефонов. Срок службы электростанции составляет, примерно, от 60 лет и больше. На большом месторождении нефти от разведки до начала добычи проходит не менее 10 лет. Даже автомобильный парк обновляется не так быстро — примерно на 8% в год.

Вероятно, в ближайшие 10 лет глобальное потребление энергоносителей может быть больше, чем сейчас, однако структура источников энергии, скорее всего, не будет так уж существенно отличаться от ныне существующей. Углеводородные энергоносители, как и раньше, будут давать мировой экономике около 75% энергии. Закон большого периода разработки работает и будет работать. На серьезные изменения в структуре мирового энергорынка можно рассчитывать лет через 15-20, когда в полной мере проявится накопленный кумулятивный эффект инноваций и технологических изменений в альтернативной энергетике.

Периоды ситуативного падения цен на энергоносители были, есть и будут. В частности, только за последние полтора месяца нефть потеряла в цене более 25%. Периоды низких цен на энергоносители могут продолжаться относительно долго — последний подобный период длился два года, с 2014 по 2016. Затем нефть существенно подорожала. Колебания цен является нормальной ситуацией для мирового энергорынка. Кстати, сейчас существуют среднесрочные прогнозы по снижению стоимости нефти — МВФ прогнозирует снижение цен на нефть к 2023 до 60 долларов за баррель.

Что же касается радикального снижения цен, отмечу, что рассчитывать на устойчивое существенное снижение цен на энергоносители целесообразно, но скорее в долгосрочной перспективе.