В 2020 году расходы украинцев снова превышали доходы

Сбережения населения как ресурс для ускорения экономической активности продолжают сокращаться.

Об этом написал председатель совета Национального банка Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

«Потенциал сбережений населения как ресурса для ускорения экономической активности продолжает сокращаться. По данным Госстата, доходы населения в 2020 году составили 3 972 млрд гривен, из которых 1/3, или 1 336 млрд гривен, — это социальная помощь и другие текущие трансферты, объем которых за прошлый год вырос на 12,2% (по сравнению с ростом заработной платы — на 3,7%)», — написал Данилишин.

Специалист отметил, что расходы населения за 2020 год (3 989 млрд грн) превышали доходы на 17 млрд грн (в 2019 году — на 116 млрд грн) и финансировались за счет сокращения сбережений.

Данилишин утверждает, что сокращение сбережений населения является опасной тенденцией с учетом того, что это сужает пространство для обеспечения внутреннего потребительского и инвестиционного спроса, необходимых для поддержки экономики в период кризиса.

«Для сравнения — пакеты мер по фискальному и монетарному стимулированию экономик развитых стран, в частности США, обусловили накопление домохозяйствами рекордных запасов сбережений, которые, как ожидается, будут выступать главным источником поддержки экономического восстановления и позволят догнать докризисный тренд экономического роста в США уже в 2022 году», — отметил Данилишин.

За 2019 год доходы населения Украины составляли 3,70 трлн грн, расходы — 3,82 трлн грн. Имеющийся в распоряжении доход в расчете на одного человека составлял в 2019 году 67 528 грн.