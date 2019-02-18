Об инфляционных рекордах

Правительство и Нацбанк отчитались, что в 2018 году инфляция была самой низкой за последние 5 лет — 9,8% декабрь 2018 к декабрю 2017. При этом забыли напомнить, что в 2015 году инфляция была самой высокой (43,3%) за последние 20 лет, т.е. с 1996 года (39,7%). При этой власти цены в 2015 году выросли на рекордную величину с момента введения гривны в 1996 году.

Инфляция — это налог на бедных

При высокой инфляции расходы бедных растут быстрее, чем у более богатых сограждан. Ведь в потреблении семей с низкими доходами основную часть составляют товары первой необходимости, и объемы их потребления близки к минимально необходимому для жизни уровню.

Такие семьи не могут в ответ на рост цен сократить потребление большинства товаров или переключиться на их более дешевые аналоги (как более богатые) — ведь они и так потребляют самые дешевые товары и в минимальном количестве.

В результате рост цен товаров первой необходимости ведет к сокращению потребления малообеспеченными людьми других товаров и ухудшению качества жизни бедной части населения.

В целом, с помощью резкого роста цен, в 2,5 раза с 2014 года, правительство «сэкономило» на социальных и пенсионных расходах. Ведь за этот же период прожиточный минимум был проиндексирован всего на 56%, а средняя пенсия увеличилась на 70%.

Другими словами, правительство обложило инфляционным налогом самых бедных.

Факторы, влияющие на рост цен в 2018 году:

— номинальный рост зарплат из-за дефицита рабочей силы, вызванный массовой трудовой миграцией;

— увеличение минимальной зарплаты;

— неурожай по овощам;

— повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Факторы, сдерживающие рост цен в 2018 году:

— укрепление гривны удешевляет импорт (доля импорта продовольственных товаров — до 20%, непродовольственных — до 90%);

— цены на многие продовольственные товары уже на уровне европейских;

— снижение мировых цен на продовольственные товары.

Перспективы

Одной из причин снижения темпов инфляции в 2018 году было относительное укрепление обменного курса гривны. При этом, еще одним последствием стабильного курса, стало стремительное увеличение дефицита торгового баланса до $13 млрд в 2018 году (по данным НБУ), что в 3,8 раза превышает показатель 2015 года.

Стремительно накапливаются валютные дисбалансы, которые в момент очередного циклического ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры приведут к значительной девальвации (как в 2008-2009 или 2014-2015) и, соответственно, к ускорению инфляции. Это может произойти в течение ближайшего года-двух, а возможно и раньше, если случится мировой финансовый кризис, о возможности которого предупреждают даже в МВФ.

Такова судьба страны с маленькой бедной открытой аграрной сырьевой экономики колониального типа, каковой, к сожалению, является Украина.