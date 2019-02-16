Должна ли цена на газ быть рыночной

Цена на газ должна быть рыночной. А все кто предлагают снизить цены на него - популисты. Примерно с такими упреками выступают защитники рыночных реформ.

Ок. Рыночной. Тогда если говорите А, то говорите Б. Потому как слово «должна» существует в рамках определенного контекста.

Почему рыночной? Любая предпринимательская деятельность связанна с риском. Предприниматель, осознанно идущий на риск, вкладывает свои деньги, которые может потерять в случае неудачи. Соответственно в случае успеха, он может ожидать более высокие прибыли. Суть здесь проста: чем больше риск - тем больше прибыль.

Дальше. Для создания любого товара нужны определённые затраты. Эти затраты называют себестоимостью. Если товар продавать дешевле его себестоимости, то предприниматель понесёт убытки. Отсюда, необходимость рыночной цены обусловлена тем, чтобы предприниматель мог не нести убытки, а зарабатывать на производстве товара с учетом всех рисков. Это ключевой момент, на котором строится стандартная модель предпринимательства.

Однако, в предпринимательстве есть много моделей, которые несколько отличаются от стандартной модели. Если говорить о коммунальных услугах, газ, вода, электричество, то здесь присутствует очень незначительный фактор «риск-прибыль».

В первую очередь, это, как правило, монополия. В отличие от других видов рыночной конкуренции, в монополии нет необходимости конкурировать за потребителя. Потому, являясь единственным поставщиком жизненно-необходимой услуги, она может ставить любые цены.

Во-вторых, эта монополия продаёт стандартизированный товар, для которого не нужна реклама, исследования и разработки, дистрибуция, логистика. Она избавлена от тех многочисленных рисков, что несет обычный бизнес.

В-третьих, эта монополия работает на готовой инфраструктуре, которую построили до неё, вложив огромные средства. По сути, инвестиции в инфраструктуру являются единственным значительным фактором риска в такой разновидности предпринимательства.

Учитывая, что это монополистическое положение компании предоставило государство и при этом избавило от необходимости создавать все с нуля, за сравнительно небольшую цену, то соответственно это не обычная предпринимательская деятельность, где предприниматель может максимизировать свои прибыли! Если провести параллели с жизненными примерами, то отец не имеет право вмешиваться в бизнес сына, если тот создал бизнес сам. Если отец помог создать сыну бизнес, то он имеет право в него вмешиваться. Абсолютно такая же ситуация и с монополией на коммунальные услуги. В целом, это нормальный подход который практикуется в развитых странах.

Я не имею в виду, что предприниматель здесь не может рассчитывать на прибыль. Может. Только не совсем такую, какую получает традиционный бизнес, и только при выполнении определенных условий.

В целом можно сказать следующее. Я не знаю, какой должна быть рыночная цена на газ. И не знаю, есть ли экономическое обоснование для снижения этой цены в два раза. Но я точно знаю другое. Монополия, полученная при помощи государства, не может паразитировать на своих гражданах и беспокоится только о своих прибылях. Более чем уверен, что есть много желающих получить данную монополию в своё владение и среди них нашлись бы люди, которые смогли бы оптимизировать деятельность монополии так, чтобы было выгодно всем. Однако, к сожалению, настоящих конкурентных конкурсов на управление монополиями у нас нет. Потому необходимость установление рыночных цен это просто грабеж населения.