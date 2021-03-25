В чьи руки уплывут суда морского рыболовецкого флота Украины?

В экспертной среде зазвучала информация, что Государственное агентство рыбного хозяйства Украины (Госрыбагентство) решило окончательно расстаться с активами своей оффшорной компании — Fishing Company S.A.

Источники в отрасли морского рыболовства утверждают, что Государственное агентство рыбного хозяйства Украины приступило к сбору заявок на приобретение морских судов «Профессор Михайло Александров» и «Капитан Русак». Что это означает? Вероятнее всего, данная продажа предполагается в рамках приватизации Океанического рыболовного флота Украины (ГП «Сервис» и «Фишинг Компани», зарегистрированная на Британских Виргинских островах).

Для ясности, планы по продаже морского рыболовецкого флота вынашивал еще прежний глава Госрыбагентства Ярема Ковалив. Ярема Ковалив — это муж Юлии Ковалив, которая занимала должность замглавы Офиса президента, а сегодня трудится заместителем главы Наблюдательного совета «Нефтегаза». Ковалив возглавлял Госрыбагентство при Порошенко, с апреля 2015 по август 2017 года.

Так, Ярема Ковалив еще 5 лет назад заявлял, что «в случае с океаническим флотом это не будет приватизация отдельного предприятия. Скорее всего, мы продадим каждый корабль, занимающийся выловом рыбы, по отдельности». И теперь, как видим, уже новая власть воплощает планы Ковалива в жизнь. Разве что «зеленые» решили подойти к вопросу более основательно.