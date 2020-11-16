В Молочном лимане зафиксирована массовая гибель рыбы

В понедельник во время рейда работниками Азовского рыбоохранного патруля в Молочном лимане, вблизи пгт Кирилловка Акимовского района Запорожской области, зафиксирована массовая гибель водных биоресурсов, сообщает Госрыбагентство Украины

«При обследовании 64 метров участка водоема и его прибрежной защитной полосы на одном квадратном метре обнаружено от 300 до 500 экз. погибшей азовской хамсы», — говорится в сообщении, опубликованном на странице агентства в Facebook.

О факте гибели рыбы для установления причин ее мора проинформированы работники Приазовского национального природного парка и Кирилловского поселкового совета.