Коломойский проиграл Нафтогазу суд в Лондоне

Лондонский международный арбитражный суд 26 апреля вынес арбитражное решение в споре по иску миноритарных акционеров Укрнафты против Нафтогаза. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.
«Арбитры пришли к выводу, что ключевые положения Акционерного соглашения между Нафтогазом и компаниями Игоря Коломойского по корпоративному управлению Укрнафтой не подлежат выполнению, поскольку противоречат императивным нормам корпоративного законодательства Украины», — говорится в сообщении.
В частности, отменена статья 9 соглашения в части, касающейся избрания главы правления Укрнафты из предложенных миноритариями (компаниями Коломойского) кандидатов.
Кроме того, суд отменил положение, согласно которому миноритарии номинируют 5 из 11 членов наблюдательного совета Укрнафты при кворуме в 8 членов органа.
«Трибунал постановил, что в целом акционерное соглашение является действующим, хотя ключевые его положения по корпоративному управлению Укрнафты являются не подлежащими исполнению», — резюмируют в НАК.
Напомним, в январе 2010 года Нафтогаз и миноритарные акционеры Укрнафты (связанные с группой Приват компании Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited, Bordo Managament Limited, Balliotti Enterprises Limited, Renalda Investments Limited) заключили акционерное соглашение, которое, в частности, определяло процедуру избрания главы и членов правления, а также наблюдательного совета и необходимого кворума крупнейшей нефтедобывающей компании страны.
Истцы заявили, что с января 2015 года Нафтогаз пытался захватить контроль над Укрнафтой, нарушая акционерное соглашение.
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