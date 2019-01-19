«Нафтогаз» снова будет судиться в Лондоне с Коломойским из-за «Укрнафты»

НАК «Нафтогаз Украины» объявил о намерении заключить новый договор с юридической фирмой KWM Europe LLP о защите своих интересов в споре с миноритарными акционерами ПАО «Укрнафта» в Лондонском международном арбитражном суде. Это намерение обнародовано в системе ProZorro 10 января.

Сумма нового контракта с юрфирмой на 2019 год ожидается на уровне 4 млн евро.

По информации издания enkorr, новое арбитражное разбирательство миноритариями «Укрнафты» Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited, Bordo Management Limited с одной стороны и «Нафтогазом» с другой, стало следствием старого спора о правомочности акционерного соглашения, начатого «Приватом» еще в 2015 году.

Напомним, в апреле прошлого года Лондонский суд вынес решение по этому спору, которым отменил ключевой пункт акционерного соглашения «Укрнафты».

Этот пункт предусматривал, что исключительное право определять кандидатуру главы правления, а следовательно и весь его состав, принадлежит миноритарным акционерам, аффилированным с группой «Приват».

В новом судебном процессе стороны намерены требовать друг с друга возмещение ущерба. Эту информацию в октябре 2018 году подтвердил глава юридического департамента «Нафтогаза» Ярослав Теклюк.

«В настоящее время, также и „Нафтогаз“, и миноритарные акционеры заявили о том, что собираются требовать возмещения убытков друг с друга. То есть, дело, которое изначально не выглядело большим, имеет все основания перерасти в серьезный арбитраж с немалыми требованиями», — сообщил он.

По состоянию на конец 2018 года стороны еще не заявили точный размер требуемой компенсации.

Как сообщалось, акционерное соглашение между государством и миноритариями «Укрнафты» было подписано в 2010 году при поддержке тогдашнего премьер-министра Юлии Тимошенко.

Именно благодаря этому соглашению «Приват» фактически полностью взял контроль над деятельностью полугосударственной крупнейшей добывающей компании. В том числе получил возможность назначать своих топ-менеджеров.

В сентябре 2015 года были опубликованы тайные договоры между миноритариями и топ-менеджерами «Укрнафты», согласно которым члены правления компании за дополнительные миллионные «гонорары» брали на себя обязательства работать в интересах офшорных акционеров.

С 2015 года «Приват» обратился в Лондонский международный арбитражный суд с требованием обязать «Нафтогаз» соблюдать акционерное соглашение по «Укрнафте».

Процесс закончился в апреле 2018 года и ключевой пункт соглашения, позволяющий «Привату» контролировать назначение руководителя «Укрнафты», был признан несоответствуюшим украинскому законодательству.