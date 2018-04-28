ПриватБанк запланировал прибыль в 8 млрд

Наблюдательный совет ПриватБанка утвердил стратегию развития на период до 2022 года. Банк должен стать прибыльным уже в 2018 году и генерировать не менее 8 млрд грн прибыли с 2020 года, сообщает пресс-служба финучреждения.

Стратегия предусматривает развитие банка с фокусом на розничном сегменте и кредитовании малого и среднего бизнеса, выборочно корпоративного сегмента, а также подготовку банка к продаже иностранным инвесторам.

Также наблюдательный совет ПриватБанка утвердил отчеты правления банка по итогам работы в 2017 году и годовую отчетность банка, рассмотрев заключение независимого аудитора о финансовой отчетности банка, которое проводят аудиторы Ernst & Young.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк погасил кредит Нацбанка на 2,3 млрд грн.