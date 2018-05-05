ПриватБанк в I квартале увеличил прибыль в 3,3 раза

Крупнейший в Украине государственный ПриватБанк в І квартале 2018 года получил прибыль в размере 3,7 млрд грн, что в 3,3 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года (1,108 млрд грн) , сообщается в пресс-релизе банка.

«За первые три месяца года чистые комиссионные доходы составили 3,4 млрд грн...Чистые процентные доходы банка составили 3,3 млрд грн, в целом за І квартал банк заработал 6,7 млрд грн процентных доходов за счет увеличения кредитного портфеля физических лиц на 6% (2,5 млрд грн) и роста „нового“ портфеля корпоративных клиентов на 18% (1,1 млрд грн)», — сообщает банк.

Как сообщалось, согласно принятой наблюдательным советом стратегии развития ПриватБанк должен стать прибыльным уже в 2018 году и генерировать не менее 8 млрд грн прибыли с 2020 года.

Как сообщалось, национализированный в конце 2016 года ПриватБанк в 2017 году сократил консолидированный убыток до 23,99 млрд грн со 176,64 млрд грн годом ранее.

Суммарно банк был докапитализирован на 155,3 млрд грн путем выпуска гособлигаций.

В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд грн (почти $1,5 млрд) на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора ПриватБанка — компании EY. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй — на 16 млрд грн — в декабре.