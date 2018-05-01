Итальянский журналист Джорджио Бьянки задержан в аэропорту Киева

Итальянский журналист Джорджио Бьянки, намеревавшийся посетить траурные мероприятия в Одессе, задержан в киевском аэропорту Борисполь. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на президента итальянской общественной организации «Сперанца» Ирину Вихареву.

По ее словам, в 2015 году Бьянки официально с территории Украины ездил на Донбасс, где сделал серию фотографий, с которыми позже участвовал в выставках, а также начал работу над документальным фильмом.

«Джорджио собирался продолжить работу над видеоматериалом, в частности, записать несколько интервью жителей Украины, в том числе в Одессе, но по прилету [в Киев] его задержали, ознакомили с решением о запрете на въезд и предупредили, что он будет депортирован первым же рейсом», — проинформировала Вихарева. «Однако позже Джорджио сообщил, что вместо посадки на самолет его снова водили на допрос. По его словам, возможно, дело ведут к обвинению в пособничестве террористам», — продолжила она.

По данным Вихаревой, 2 мая в Одессе Бьянки намеревался посетить траурные мероприятия по случаю очередной годовщины трагической гибели 48 человек в Доме профсоюзов.