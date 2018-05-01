Как переехать в Варшаву работать в Google, но уволиться ради собственной кофейни

Инна Яровая вместе с мужем мечтали о бизнесе, но из-за плотного рабочего графика никак не могли решиться и рискнуть. Однако в 2015 году семья переехала в Польшу и открыла самую крошечную кофейню в стране. Спустя три года место стало популярным у жителей Варшавы, а предприниматель запустила два других бизнеса: e-commerce-агентство и детский этно-бренд уже в Украине.

Она рассказала редакции издания MC Today о том, как в Польше относятся к украинцам-предпринимателям и насколько сложно открыть там небольшой бизнес.

Мы с мужем жили в Киеве, работали в рекламных агентствах, только что купили квартиру, у нас была машина и прекрасная жизнь киевских рекламщиков.

Как директору по развитию мне приходилось много ходить на разные встречи, и так я познакомилась с командой Google Partners. Со временем они пригласили меня на работу в Польшу.

На тот момент мы с мужем часто мечтали и о собственном бизнесе, и о том, чтобы пожить в другой стране. Но работали с утра до ночи, и не получалось заняться ни первым, ни вторым.

Я переехала в Польшу в ноябре 2015 года работать в Google Partners. Муж приехал спустя три месяца. Мы сразу решили, что искать ему работу не будем, а откроем бизнес. Продали машину, собрали все сбережения и с этим капиталом переехали.

Бизнес мы выбирали с минимальным порогом входа — чтобы не влезать в кредиты. Поэтому решили открывать кофейню. Маркетинговые и рекламные материалы делали в Украине, потому что не понимали, что нас ждет в Польше.

Мы зарегистрировали ИП, но открытие кофейни заняло больше времени, чем мы рассчитывали. Я работала в Google и не могла полностью вовлекаться в запуск. В итоге вместо запланированного месяца открытие затянулось на два.

Сложности, с которыми столкнулись

В Варшаве мы столкнулись с проблемой недвижимости. Не знали города, выбор помещений под аренду был скудный. Это в Киеве я знаю, что тут на перекрестке хорошее движение и много людей. А где лучше открывать кофейню в Варшаве?

Еще одной проблемой стало малое количество риэлторов, которые могли помочь с поиском. Мы не понимали, адекватную ли нам цену предлагают за аренду и выбирали почти что наугад. Нашли несколько вариантов сами, но ни один не подошел технически. В итоге вышли напрямую на владельца хорошего помещения, быстро договорились и закрыли сделку.

Выбор пал на довольно популярное место на площади возле украинского посольства. Рядом парк, торговый и офисный центр, не самый центр города, но и не спальный район. Вроде Львовской площади в Киеве.

В Польше более понятный регламент для открытия бизнеса. Меньше лазеек, нет свата-брата, который поможет с документами. Для открытия кофейни нужно собрать 24 бумажки: выводы о вытяжке, канализации, водоснабжении и так далее.

Мы открыли кофейню 29 февраля 2016 года. В високосный год, в понедельник с самого утра.

К нам пришли семьи вместо хипстеров

Концептуально мы не хотели открывать польскую или украинскую кофейню. Я предложила название Dobro. Это слово легко понятно славянам. А в Польше dobro – вроде английского ОК. К тому же название совпадало с нашей жизненной позицией. Мы с мужем из тех дураков, которые верят, что добро возвращается бумерангом.

Без опыта в бизнесе большинство вопросов решали наугад. Например, добавили легкие закуски. В кофейню забегали офисные работники, и мы решили, что снеки им не помешают. Потом ввели несколько рецептов кофе и сделали их основными. Однажды нас спросили: «У вас есть соевое молоко?» Мы пошли и купили его. Мы быстро реагировали на запросы гостей.

Конечно, мы рассчитывали открыть хипстерскую кофейню, чтобы молодежь забегала к нам потусить. Но поняли, что к нам приходят семьи с детьми. В ответ мы подготовили маленькие стаканчики молочной пенки для детей. А потом и Dobro box – подарочные коробочки с разными вкусностями.

Инна и Олег Яровые

После открытия бизнеса я ушла из Google Partners

Я работала внутри огромной структуры, и из-за специфики крупной корпорации многое не удавалось сделать, было некомфортно работать и развиваться.

В июле 2016 года я уволилась и осталась без основного источника дохода

Жить стало немного труднее, исчезла финансовая подушка, которая каждый месяц приходит на счет. Но я не просто так уволилась, а решила серьезно заняться еще одной идеей.

В Варшаве я обсудила со знакомыми идею собственного рекламного агентства Promobill с офисом в Украине и клиентами в Европе. Это сервис, который запускает имиджевые кампании в е-commerce.

А недавно я воплотила еще одну мечту и запустила этно-бренд «Колискай» — детский текстиль с изображением народных оберегов.

Самая маленькая кофейня

Но вернемся к кофейне. Однажды к нам зашла компания, и парень говорит: «Боже, это, пожалуй, самая маленькая кофейня, в которой я был». Я говорю мужу: «Олег, а проверь площадь самой маленькой кофейни в мире».

Оказалось, есть такая в Британии — она занимает 5 м². Но самая маленькая в Польше — 15 м². А значит, мы со своими шестью «квадратами» побеждаем.

Тут же связались с Книгой рекордов Польши и сообщили о достижении. Они пришли, подтвердили и вручили документ.

И понеслось: пресса, телевидение, блогеры. Благодаря этому вниманию мы получили известность на всю Польшу: «Представляете, украинцы открыли бизнес». Это было круто. О нас написала самая популярная газета Варшавы. Мы четко понимали, какая статья, канал или радио приносит конверсию.

Сотрудничество с польским банком

Рядом с кофейней расположен один из крупнейших банков Польши. Там работает больше тысячи людей, но к нам за кофе приходят только десятки. Меня это не устраивало.

Мы раздавали листовки возле входа в банк, предлагали акцию их HR-директору — но ничего не получалось. Однажды сотрудники банка рассказали о системе лояльности, которую продвигает банк. Суть в том, что покупатель получает бонус за покупку на электронный счет. В нашем случае — не нужно больше пробивать степлером дырки в картонных карточках.

Мне пришла в голову блестящая мысль: давайте вместе сделаем кейс. Вы всем расскажете, как подключили к этой системе небольшую кофейню. Пришлось купить эту систему, но мы стали рекламным лицом этой программы. Сняли видео и разослали материал по всем банкам Варшавы.

Украинцы в Польше

Украинцы в Польше ведут бизнес более агрессивно, чем местные. Они всегда ставят высокую планку. Им мало серединки, они играют ва-банк и поэтому больше работают, больше хотят и больше требуют. Из-за отсутствия поддержки, за границей приходится постоянно рисковать.

Ты должен рисковать. Ты не можешь все свернуть и в один день вернуться домой. Твоя жизнь тут проходит. Мы этим отличаемся от людей, которые приезжают в Польшу собирать ягоды или на другой вид заработка. Мы тут живем.

За два последних года я стала аполитичной. Раньше у меня была активная позиция, я стояла на двух Майданах. Но сегодня понимаю, что политика не работает там, где есть бизнес.

Бизнес никогда не оглядывается в прошлое и не спорит по поводу Волынской трагедии. Бизнес смотрит в будущее — как обе страны будут жить дальше, чем будут полезны друг другу.

Я не знаю, куда поеду еще жить. После первого переезда в другую страну исчезает барьер страха. Ты уже не боишься продолжать и готов пожить в Берлине, Барселоне или в другом городе. Я безумно люблю Киев, но мне стало там тесно. Теперь мне тесно и в Варшаве.