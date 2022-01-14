Лавров вспомнил трагедию 2 мая в Одессе и «Правый сектор»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил об отсутствии проведения расследований преступлений на Майдане и в Одессе в 2014 году.
Запад якобы осуждает насильственные действия против мирных граждан, нарушения прав человека, но, когда кровавые перевороты совершаются людьми, «присягающими на верность Западу», он «просто берет их в свои объятия», указал глава МИД РФ.
«Как это было с переворотом на Украине, где погибло много людей, в том числе от рук провокаторов. Переворот, который был, в общем-то, одобрен Соединенными Штатами, так мягко скажу, и потом воспринят как нечто состоявшееся уже европейцами, это все известно, — заявил глава российского МИД на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.
«Никто не собирается расследовать преступления Майдана, никто не собирается расследовать преступления в Одессе 2 мая 2014 года, когда людей сжигали заживо и при этом бравировали перед камерами, — сказал он. — Сейчас это опора новой власти, и ничто не меняется — Порошено, Зеленский. Это опора новой власти, все эти „Правые секторы“, все эти „Азовы“, которые еще до недавнего времени в Америке считались экстремистскими, но уже сейчас ситуация изменилась».
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