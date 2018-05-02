Названы страны-лидеры по военным расходам

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал список с самыми высокими военными расходами.
По данным экспертов, военные расходы в мире за 2017 год, составили 1,7 триллиона долларов, что на 1,1% выше чем в 2016 году. В целом они составили 2,2% от мирового ВВП, что в среднем эквивалентно 230 долларам на человека.
Для сравнения, эта доля была довольно высокой в 1992 году − 3,3 %, а в 2014 году она снизилась до 2,1%.
Страной с самыми высокими ежегодными военными расходами остаются США. Их доля в мировых расходах составила за прошедший год 35%.
На втором месте — Китай, на долю которого в списке 15 стран с высокими военными расходами, по приблизительным оценкам, приходится 13%.
С третьего на четвертое место опустилась Россия (3,8 %), уступив место Саудовской Аравии (4%). Пятое место отдано Индии (3,7 %). На всю эту пятерку приходится около 60% от общих глобальных военных расходов.
Согласно оценкам SIPRI, четыре из 15 стран с крупными затратами на военную сферу находятся в Западной Европе — Франция (шестое место), Великобритания (седьмое), Германия (девятое) и Италия (12-е). Их совместная доля в мировых затратах составляет 10%.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.589,59 -0.0373
|2.618,45 -0.0272
|100 евро
|3.138,26 -0.2419
|3.198,72 -0.1777
|10 рублей
|3,82 -0.0029
|4,32 -0.0032
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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