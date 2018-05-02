В Одессе ввели усиленные меры безопасности

В Одессе в среду, 2 мая, усилили меры безопасности в день памяти событий 2 мая 2014 года, когда в городе произошли столкновения между украинскими и пророссийскими активистами и погибли 48 человек. Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечено, что почти две с половиной тысячи правоохранителей с 28 апреля переведены на усиленный режим, предусматривающий, среди прочего, патрулирование города ночью. Кое-где на улицах можно увидеть бронированную технику Нацгвардии. К дежурству присоединились и сотрудники Службы безопасности Украины.

Как сообщается, движение общественного транспорта в центре Одессы ограничено.

В полиции предупредили, что Соборную площадь, откуда четыре года назад началось мирное проукраинское шествие, на которое напали сторонники «русского мира», и Куликово поле, где 2 мая 2014 года был снесен палаточный городок «антимайдана» и горел Дом профсоюзов, взяты по периметру в полицейское оцепление. Попасть на обе площади можно через специальные фильтрационные пункты с установленными металлодетекторами.