Нацгвардия и полиция взяли под усиленную охрану Днепровскую ГЭС

Военнослужащие Национальной гвардии Украины совместно с сотрудниками Национальной полиции с 16 февраля взяли под усиленную охрану Днепровскую ГЭС в Запорожье.

«Для обеспечения надежной защиты важного объекта критической инфраструктуры задействована военная техника и кинологи со служебными собаками. Нацгвардейцы и полицейские несут службу круглосуточно», — сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Основной задачей является недопущение каких-либо провокационных или диверсионных действий, выявление подозрительных предметов, а также несанкционированного проникновения на территорию ГЭС.

Отмечается, что правоохранители проверяют транспортные средства и документы граждан.