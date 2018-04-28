В Украине 7 тысяч спасателей ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы

В Украине подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) перешли на усиленный режим несения службы на период майских праздников и годовщины трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.
«Усиленная готовность сил и средств Службы к реагированию на чрезвычайные ситуации объясняется тем, что майские торжества сопровождаются массовым выходом граждан на пикники. А это, в свою очередь, увеличивает риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах», — сообщила пресс-служба ГСЧС.
В этот период будет осуществляться усиленный мониторинг пожарной и техногенной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. В целом, до 9 часов утра 2 мая на круглосуточном дежурстве находятся около 7 тысяч спасателей и более 2 тысяч единиц техники ГСЧС, а в случае необходимости силы будут увеличены до 14 тысяч человек личного состава и около 4 тысяч единиц техники.
«Кроме того, организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Национальной полиции Украины, Нацгвардии и региональными службами гражданской защиты по вопросам техногенной и пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении мероприятий к годовщине трагедии 2 мая 2014 в Одессе», — отмечено в сообщении.
Кроме того, готова к применению авиация ГСЧС, а именно самолет Ан-26 и, в зависимости от погодных условий, вертолет «Еврокоптер».
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