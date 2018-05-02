Российские олигархи обеднели на $2,4 млрд с начала года

Совокупное состояние 25 российских миллиардеров за январь-апрель 2018 года уменьшилось на $2,4 млрд. Об этом пишет Прайм, ссылаясь на Bloomberg Billionaires Index.

Согласно индексу, сильнее всех сократилось состояние Олега Дерипаски — на $4,01 млрд, до $4,65 млрд.

Больше всех за тот же период увеличилось состояние Вагита Алекперова — на $1,87 млрд, до $14,5 млрд.

Бизнесмен Михаил Фридман обеднел на $1,23 млрд — до $13,1 млрд.

Самым богатым в России по-прежнему остается основной акционер Северстали Алексей Мордашов. Его состояние выросло на $427 млн — до $20,1 мдрд. На второй позиции в списке оказался основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин: его богатство увеличилось на $914 млн с начала года — до $18,9 млрд. Третью позицию занимает глава Новатэка Леонид Михельсон, чей капитал вырос за четыре месяца на $1,18 млрд — до $17,8 млрд.

Один из основных акционеров Норникеля Владимир Потанин потерял $1,14 млрд, теперь его состояние составляет $17,8 млрд (четвертое место).

Замыкает пятерку лидеров председатель совета директоров и основной владелец группы компаний Ренова Виктор Вексельберг, который сократил свой капитал на $773 млн и оказался на пятом месте с состоянием в $15,5 млрд.

Роман Абрамович увеличил свое богатство на $1,29 млрд — до $13,8 млрд. Состояние предпринимателя Алишера Усманова выросло на $196 млн — до $14,7 млрд.

Минфин США продлил крайний срок, до которого инвесторы En+, Gaz и Rusal должны избавиться от акций и бондов компаний.