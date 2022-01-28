Зеленский назвал борьбу с олигархами приоритетом №3

Борьба с олигархами является третьим приоритетом для Украины после эскалации и улучшения экономической ситуации, сообщил президент Владимир Зеленский.

«Единство власти, доверие к действующему президенту и понимание бывших президентов, что они или бывшие политики или будущие, но точно не действующие, делает нашу страну объединенной и сильной. Если мы объединены народом, армией и стабильной армией внутри страны, риски относительно эскалации будут уменьшены», — сказал он в ходе пресс-брифинга в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос относительно событий внутри страны, связанных с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

По словам президента, улучшение экономической ситуации является одним из приоритетов. В то же время неконтролируемость ситуации внутри государства может привести к эскалации, добавил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что дестабилизация внутри страны является одним из наибольших рисков.