МИД направил России ноту из-за задержания судна

Министерство иностранных дел Украины направило российским властям ноту протеста в связи с задержаннием в акватории Черного моря рыболовецкого судна ЯМК-0041 с припиской в Очакове.

Об этом сообщила спикер МИДа Марьяна Беца в пятницу, 4 мая.

«В связи с задержанием украинского рыболовецкого судна срочно направили ноту МИД РФ по выяснению всех обстоятельств задержания», — написала Беца в своем аккаунте в Twitter.

В кмментарии Интерфакс-Украина Беца отметила, что Украина расценивает этот инцидент как узурпацию и требует освободить экипаж и судно.

«Задержание Россией рыболовного судна является узурпацией суверенных дел Украины по отношению к этим акваториям и является нарушением Конвенции ООН по морскому праву, а также обычного международного права. Украина требует безотлагательно освободить рыболовецкое судно и его экипаж», — сказала спикер МИДа.

Она добавила, что Украина выражает категорический протест против незаконного задержания Российской Федерацией украинского рыболовного судна и его экипажа вблизи Крымского побережья.

Беца отметила, что согласно резолюции ГА ООН 68/262 от 27 марта 2014 года, противоправная агрессия Российской Федерации не меняет статус Крыма как части суверенной территории Украины.

«Украина остается прибрежным государством по отношению к акваториям, прилегающих к Крыму, включая территориальное море, простирающееся на 12 морских миль от его побережья», — подчеркнула она.