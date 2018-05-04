МИД направил России ноту из-за задержания судна

Министерство иностранных дел Украины направило российским властям ноту протеста в связи с задержаннием в акватории Черного моря рыболовецкого судна ЯМК-0041 с припиской в Очакове.
Об этом сообщила спикер МИДа Марьяна Беца в пятницу, 4 мая.
«В связи с задержанием украинского рыболовецкого судна срочно направили ноту МИД РФ по выяснению всех обстоятельств задержания», — написала Беца в своем аккаунте в Twitter.
В кмментарии Интерфакс-Украина Беца отметила, что Украина расценивает этот инцидент как узурпацию и требует освободить экипаж и судно.
«Задержание Россией рыболовного судна является узурпацией суверенных дел Украины по отношению к этим акваториям и является нарушением Конвенции ООН по морскому праву, а также обычного международного права. Украина требует безотлагательно освободить рыболовецкое судно и его экипаж», — сказала спикер МИДа.
Она добавила, что Украина выражает категорический протест против незаконного задержания Российской Федерацией украинского рыболовного судна и его экипажа вблизи Крымского побережья.
Беца отметила, что согласно резолюции ГА ООН 68/262 от 27 марта 2014 года, противоправная агрессия Российской Федерации не меняет статус Крыма как части суверенной территории Украины.
«Украина остается прибрежным государством по отношению к акваториям, прилегающих к Крыму, включая территориальное море, простирающееся на 12 морских миль от его побережья», — подчеркнула она.
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