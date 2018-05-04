Порошенко ветировал закон о дипломатической службе

Президент Украины Петр Порошенко наложил вето на принятый 5 апреля Верховной радой закон «О дипломатической службе». Соответствующий законопроект № 7322 4 мая 2018 года возвращено с предложениями президента.

При этом предложения Порошенко к проекту закона на сайте Рады в данный момент отсутствуют.

Напомним, 16 апреля спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий во время открытия согласительного совета заявил о подписании им закона «О дипломатической службе».

Рада на пленарном заседании 5 апреля во втором чтении приняла закон о дипломатической службе (№ 7322). За соответствующее решение проголосовали 276 нардепов. Документ определяет правовые основы и порядок организации дипломатической службы как составной части госслужбы, а также особенности ее прохождения и правовой статус служащих. Он также закрепляет особенности деятельности органов дипломатической службы, поступления на дипломатическую службу, определение порядка ее прохождения и прекращения.



