Кличко заявил о повышении стоимости проезда в киевском транспорте

Стоимость проезда в киевском общественном транспорте повысится, процесс расчетов находится на финальном этапе. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает NEWSONE.

«Нам необходимо делать все для того, чтобы транспортная инфраструктура существовала. Необходимо строить метро, повышать заработные платы водителям. А на сегодняшний день у нас существует проблема — более полутысячи вакансий не заполнены водителями автобусов. И вместо того, чтобы работать день через три, они вынуждены работать день через два. Мы нуждаемся в качественных водителях. Наша задача — не получать прибыль, наша задача — сделать все, чтобы транспортная инфраструктура продолжала функционировать. И увы, к большому сожалению, мы вынуждены поднять цену на проезд. Но мы сохраняем льготы», — заявил Кличко.

Ранее сообщалось, что проезд в общественном транспорте в Киеве возрастет до 8 гривен за поездку.