Рада разблокировала работу Антикоррупционного суда

Верховная Рада приняла изменения в закон «О Высшем антикоррупционном суде», который должен уменьшить нагрузку на суд.

Во втором чтении за изменения проголосовали 323 нардепа, против — 5, еще 13 народных избранников воздержались.

В пояснительной записке к изменениям говорится, что, по закону, новый суд должен принять не менее 3592 уголовных производств, и только 169 из них расследовались НАБУ и относятся к категории дел высокопоставленного коррупции.

Это может создать чрезмерную нагрузку на судей. В то же время, проголосованные изменения должны устранить проблему и «обеспечить эффективное судебное разбирательство уголовных производств по коррупционным преступлениям лиц в разумные сроки».