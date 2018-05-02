ГПУ задержала на взятке 200 тыс. долларов главу Госгеокадастра в Закарпатской области

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) задержала на взятке 200 тыс. долларов руководителя и заместителя Госгеокадастра Украины в Закарпатской области. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Twitter.

«ГПУ совместно с ДЗЭ НП задержали на взятке в 200 тыс долларов руководителя и заместителя Госгеокадастра Украины в Закарпатской области. Проводятся первоочередные следственные действия», — сообщила она.