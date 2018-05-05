В Украине упали цены на продукты из потребительской корзины

Цены на такие продукты как гречка, сахар, яйца и сливочное масло по состоянию на 4 мая текущего года снизились. Об этом передает пресс-служба Минагрополитики.

В частности, средняя цена на крупу гречневую снизилась на 3,9% и составляет 20,99 грн/кг, по сравнению с прошлой неделей, когда цена составляла 21,84 грн/кг.

Цена на сахар снизилась на 0,9% и составляет 14,09 грн/кг. Яйца первой категории теперь можно купить за 26,19 грн/кг. Стоит отметить, что цена на яйца упала на 3,2% по сравнению с прошлой неделей.

Также на 0,6% подешевело масло сливочное, цена которого составляет 122,63 грн/кг против 123,39 грн/ кг на прошлой неделе.