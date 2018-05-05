В Украине упали цены на продукты из потребительской корзины

Цены на такие продукты как гречка, сахар, яйца и сливочное масло по состоянию на 4 мая текущего года снизились. Об этом передает пресс-служба Минагрополитики.
В частности, средняя цена на крупу гречневую снизилась на 3,9% и составляет 20,99 грн/кг, по сравнению с прошлой неделей, когда цена составляла 21,84 грн/кг.
Цена на сахар снизилась на 0,9% и составляет 14,09 грн/кг. Яйца первой категории теперь можно купить за 26,19 грн/кг. Стоит отметить, что цена на яйца упала на 3,2% по сравнению с прошлой неделей.
Также на 0,6% подешевело масло сливочное, цена которого составляет 122,63 грн/кг против 123,39 грн/ кг на прошлой неделе.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.597,83 0.0209
|2.625,42 0.034
|100 евро
|3.107,07 0.004
|3.162,80 -0.0034
|10 рублей
|3,79 0.0009
|4,30 0.0013
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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