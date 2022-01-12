Кабмин ограничил наценку еще на 9 продуктов питания

Кабинет министров Украины дополнил список товаров с ограниченной максимальной 10% наценкой при розничной торговле крупой гречневой, сахаром-песком, мукой пшеничной высшего сорта и вермишелью из нее, молоком пастеризованным жирностью 2,5%, яйцами куриными категории С1, тушкой куриной, водой минеральной негазированной и маслом сливочным жирностью 72,5%.
Соответствующее постановление, расширяющее список продуктов питания, розничная надбавка при продаже которых не может превышать 10% от их оптовой отпускной цены, правительство утвердило на заседании 12 января.
Фиксация наценки вводится до конца карантина, вызванного пандемией COVID-19.
Кабмин в декабре 2021 года запретил устанавливать аналогичную розничную наценку свыше 10% на хлеб ржано-пшеничный и батон.
Согласно тексту принятого правительством постановления, максимальная розничная наценка на указанные продукт устанавливается на уровне не более 10% от оптово-отпускной цены с учетом рекламных, маркетинговых, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке и другим услугам, связанным с реализацией конечному потребителю.
«Реализация проекта постановления позволит стабилизировать ценовую ситуацию на основные продукты питания в условиях распространения в Украине острой респираторной болезни COVID-19», — говорится в пояснительной записке к документу.
Как сообщалось, Кабмин постановлением № 1432 от 30 декабря 2021 года внес батон и подсолнечное масло в список пищевых продуктов, удорожание которых должны заранее декларировать реализующие их субъекты хозяйствования, а также запретил устанавливать наценку на хлеб ржано-пшеничный и батон свыше 10%.
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