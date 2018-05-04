Украинский производитель томатной пасты привлечет кредит в $17 млн

Международная финансовая корпорация (IFC) может предоставить крупнейшему в Украине производителю томатной пасты компании Agrofusion долгосрочный кредит в размере $17 млн.

Об этом свидетельствуют данные о проекте, размещенные на сайте IFC.

Как отмечается, средства предназначены для расширения компании в 2018–2019 годах и рефинансирования ее обязательств. Общая стоимость проекта оценивается в $30 млн.

«Реализация проекта позволит компании расширить свой портфель продуктов и увеличить объемы экспорта», — говорится в сообщении IFC.

Проект находится на стадии утверждения. Ожидается, что решение будет вынесено 14 июня.

Это будет уже третий проект IFC с Agrofusion.

Agrofusion Group основана в 2007 году бизнесменом Сергеем Сыпко. Компания в 2014 году увеличила производство томатной пасты до 52,78 тыс. тонн, а в 2015 году, благодаря капиталовложениям, расширила мощности и достигла нового максимума в 61,5 тыс. тонн.

В состав Agrofusion входят два завода по производству томатной пасты мощностью переработки около 500 тыс. тонн томатов за сезон, а также агрохозяйства в Херсонской и Николаевской областях, обрабатывающие 20 тыс. га орошаемых земель, и два тепличных хозяйства.