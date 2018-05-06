ГСЧС: в Балаклее продолжает тлеть трава, взрывов нет

Пожар на территории воинской части в городе Балаклея Харьковской области локализован.

Об этом информирует пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 7 часов на технической территории военной части „65 Арсенал“ ситуация контролируемая, местами наблюдается незначительное тление. Взрывов боеприпасов не наблюдается. Авиацией ГСЧС 5 мая осуществила 19 сбросов воды, а с начала работ 42 сброса», — говорится в сообщении.

Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечено 82 человека и 15 единиц техники, в том числе от ГСЧС 4 человек личного состава, 1 единица техники и 1 вертолет Ми-8.

Как сообщалось, 3 мая в 13.40 в г. Балаклея Харьковской области, на технической территории военной части «65 Арсенал» Минобороны, возникло возгорание сухой травы с последующими одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 гектаров.