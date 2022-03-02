За семь дней войны погибло 2000 мирных украинцев

За семь дней войны погибли более 2000 украинцев, не считая защитников, сообщает Госслужба по ЧС.
«За семь дней войны Россия уничтожила сотни объектов транспортной инфраструктуры, жилых домов, больниц и детских садов. За это время уже погибли более 2000 украинцев, не считая наших защитников», — написала ГСЧС в Фейсбуке в среду.
По данным ГСЧС, удалось сохранить жизнь более 150 человек, ликвидировать более 400 пожаров, возникших после вражеских обстрелов, эвакуировать более 500 человек. Пиротехники обезвредили 416 взрывоопасных предметов.
При выполнении заданий погибли 10 спасателей и 13 получили травмы.
ГСЧС также сообщила, что в среду завершается процесс передачи Украине семи единиц современной пожарно-спасательной техники, которая немедленно поступит на вооружение спасателям.
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